Viele Menschen in Mexiko demonstrieren für faire Wahlen

Präsidentenwahlen in Mexiko

Zehntausende Menschen haben in verschiedenen Städten Mexikos für freie Wahlen und Demokratie demonstriert.

In der Hauptstadt Mexiko-Stadt versammelten sich Tausende auf dem zentralen Platz «Zocalo».

Hintergrund der Proteste ist eine geplante Wahlreform der Regierung des aktuellen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador.

Viele der Menschen an den Demonstrationen waren in der Farbe der Wahlbehörde rosa gekleidet.

Legende: Wenn Sheinbaum gewinnt, wäre sie die erste Frau an der Spitze von Mexiko. Keystone/ ISAAC ESQUIVEL

Die Wahlreform, welche die Regierung beabsichtigt, sieht beispielsweise vor, dass die Wahlbehörde umstrukturiert und zusammengekürzt wird. Obrador will ausserdem Bundesrichter durch das Volk wählen lassen.

Bei den Wahlen Anfang Juni darf der 70-jährige Lopez Obrador nach sechs Jahren Amtszeit nicht mehr antreten. Die Kandidatin seiner «Partei Morena», Claudia Sheinbaum, Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, liegt in Umfragen deutlich in Führung. Sie wäre die erste Frau in Mexikos Geschichte, die das Amt als Präsidentin bekleiden würde.