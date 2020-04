Am 29. Februar dieses Jahres unterzeichneten die Taliban mit den USA nach 18-monatigen Verhandlungen ein Übereinkommen, das zu Frieden in Afghanistan führen sollte. Die Freilassung von bis zu 5000 Gefangenen war als Vorbedingung für innerafghanische Friedensgespräche in das Abkommen aufgenommen worden. Die Gefangenen gelten laut Experten als das Hauptdruckmittel der Regierung in Kabul, die Taliban zu Gesprächen zu bringen.