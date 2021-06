Legende: An der WM in Anaheim in Kalifornien im Dezember 2017 erreichte die Neuseeländerin Laurel Hubbard den zweiten Platz im Reissen und belegte insgesamt den zweiten Platz in der Gewichtsklasse von 90+ Kilogramm. 2019 gewann Hubbard bei den Pazifikspielen in Apia (Samoa) die Goldmedaille. Keystone/Archiv