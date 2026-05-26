Am ersten Tag im regulären Fahrgastbetrieb ist im Zentrum von Göteborg ein selbstfahrender Bus von einem Tram gerammt worden.

Der Bus wurde aus dem Verkehr gezogen und wird nun untersucht.

Der autonome Bus, der mit Fahrgästen in Göteborg unterwegs war, habe aus unerklärlichen Gründen gebremst und wurde von hinten gerammt.

«Es gab weder Opfer noch Verletzte», erklärte der Mediensprecher von Västtrafik, dem für den öffentlichen Nahverkehr in der Region zuständigen Unternehmen.

Der Bus war seit Ende März im Testbetrieb in der Göteborger Innenstadt unterwegs. Im Bus befand sich ein Fahrer, der bei Bedarf die Kontrolle übernehmen konnte.

Legende: Bei der Kollision mit dem Tram blieb es nur bei einem Sachschaden. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. AFP

Die schwedische Verkehrsbehörde Transportstyrelsen hatte grünes Licht gegeben, damit der autonome Bus bis Ende Juli im Rahmen eines Versuchs mit Passagieren verkehren darf. Derzeit verfügen autonome Shuttlebusse in Europa über lokale Genehmigungen, die von jeder Stadt und für jede Strecke erteilt werden.

Die EU hat noch keine europaweiten Genehmigungen für den kommerziellen Einsatz solcher Busse oder Robotaxis erteilt.