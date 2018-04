Der amerikanische Botschafter David Friedman freut sich. In Kürze wird sein Arbeitsort nicht länger Tel Aviv, sondern Jerusalem sein.

Nur wenige Monate nach dem Beschluss von Präsident Donald Trump, die US-Vertretung in Israel zu verlegen, erfolgt zumindest ein Teilumzug. Friedman und sein Team beziehen Büros auf dem Grundstück des bisherigen Konsulats im Arnona-Viertel.

Legende: Die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem bietet nicht bloss politischen Zündstoff. Reuters

Als einziges Land werden die Vereinigten Staaten ab Mitte Mai eine Botschaft in der Hauptstadt von Israel unterhalten. Sie befindet sich zwar in Jerusalem, aber nur zum Teil in Israel. Denn das Gelände der diplomatischen Vertretung liegt zumindest teilweise im sogenannten Niemandsland, also zwischen den Waffenstillstandslinien von 1948/49 – anders ausgedrückt: auf besetztem palästinensischem Territorium. Deshalb schreibt die «New York Times», US-Botschafter Friedman, ein Anhänger der israelischen Siedlerbewegung, werde nun selber zum völkerrechtlich illegalen Siedler.

Höchst umstrittener Entscheid

Es ist höchst umstritten, ob Trump bereits mit der Ankündigung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen, Völkerrecht verletzt hat. Denn anders als die israelische Regierung sprach er nicht von «ganz Jerusalem», obschon das natürlich in Israel so verstanden wurde. Und auch von vielen Palästinensern sowie von zahlreichen Regierungen, die gegen diesen Schritt protestierten.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres äussert sich zurückhaltend und pocht im Wesentlichen darauf, dass ausgehandelt werden müsse, welche Teile Jerusalems wem gehören. Und zwar auf der Basis von UNO-Beschlüssen.

Einigermassen unumstritten ist, dass Westjerusalem israelisches Territorium ist. Befände sich also die neue US-Botschaft ausschliesslich hier, könnte man den Amerikanern zwar vorwerfen, einen politischen Streit zu verschärfen. Rechtlich befänden sie sich aber auf sicherem Terrain.

Empörung unter Palästinensern

Dass nun aber ein Teil der Botschaft im Niemandsland errichtet wird, sorgt bei Palästinensern für zusätzliche Empörung. Regierungsnahe israelische Kreise wiederum freuen sich und gehen davon aus, damit anerkenne Washington erstmals die israelische Hoheit auch über das palästinensische Ostjerusalem.