Polizei stürmt Gelände der Columbia University in New York

Nach der Eskalation propalästinensischer Proteste an der New Yorker Elite-Universität Columbia ist ein Grossaufgebot der Polizei gegen die Studierenden vorgerückt.

Am Dienstagabend (Ortszeit) strömten laut der Nachrichtenagentur DPA hunderte Polizisten auf den Campus im Norden Manhattans.

Die Einsatzkräfte haben dabei das von Aktivistinnen und Aktivisten besetzte Gebäude auf dem Uni-Gelände geräumt, wie mehrere Medien berichten.

In der Nacht auf Dienstag hatten Protestierenden die Hamilton Hall auf dem Uni-Campus besetzt und dabei auch Fensterscheiben eingeschlagen. Den propalästinensischen Demonstrierenden droht nach der Besetzung eines Gebäudes der Rausschmiss. Man habe sehr deutlich gemacht, «dass die Arbeit der Universität nicht endlos durch Demonstranten gestört werden kann, die gegen die Regeln verstossen. Wenn dies weiterhin geschieht, wird dies klare Konsequenzen nach sich ziehen», hiess es in einer Stellungnahme der Hochschule.

1 / 4 Legende: Protestierende machen eine Menschenkette. REUTERS/David Dee Delgado 2 / 4 Legende: Einsatzkräfte haben das Gebäude auf dem Uni-Gelände geräumt, das in der Nacht auf Dienstag besetzt worden war. REUTERS/Caitlin Ochs 3 / 4 Legende: Die New Yorker Polizei hat mindestens 50 Personen festgenommen. REUTERS/David Dee Delgado 4 / 4 Legende: Bereits vor knapp zwei Wochen war die New Yorker Polizei schon einmal auf Bitten der Universitätsleitung gegen die Protestierenden vorgerückt. REUTERS/David Dee Delgado

Laut dem US-Sender CBS hat die Polizei mindestens 50 Personen festgenommen. Dutzende Zelte in dem sogenannten Solidaritätscamp auf dem Gelände wurden von den Einsatzkräften durchsucht. In der Nacht auf Dienstag hatten die Protestierenden das Gebäude auf dem Uni-Campus besetzt und dabei auch Fensterscheiben eingeschlagen. Die Hamilton Hall war schon 1968 während eines Protests gegen den Vietnam-Krieg besetzt worden.

USA-weite Protestwelle Box aufklappen Box zuklappen Auch andere Universitäten sind längst von der Protestwelle erfasst worden. Laut US-Medien wurden seit Beginn der Unmutsbekundungen im ganzen Land mehr als 1000 Demonstranten vorläufig festgenommen – am Dienstag griff die Polizei unter anderem in den Bundesstaaten Kalifornien, Georgia und North Carolina ein.

Auch die US-Regierung reagierte auf die Besetzung während der Nacht: «Die gewaltsame Übernahme eines Gebäudes auf dem Campus ist der absolut falsche Weg. Das ist kein Beispiel für friedlichen Protest», sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby.

Ein kleiner Prozentsatz von Studierenden sollte nicht in der Lage sein, die akademische Ausbildung aller zu stören. «Studenten, die für ihren Universitätsbesuch bezahlen und eine Ausbildung anstreben, sollten dieser ungestört folgen können, und sie sollten sich dabei sicher fühlen können», sagte Kirby. Hassrede und Symbole des Hasses hätten in den USA keinen Platz.

Die Demonstrierenden kritisieren das Vorgehen Israels im Gaza-Krieg und fordern Solidarität mit den Palästinensern. Ausserdem verlangen sie von der Hochschule, finanzielle Beziehungen mit Israel zu kappen. Die Universitätsleitung lehnte das ab.

Schon vor zwei Wochen Polizeieinsatz

Bereits vor knapp zwei Wochen war die New Yorker Polizei schon einmal auf Bitten der Universitätsleitung gegen die Protestierenden vorgerückt. Diese kritisierten das Vorgehen als unverhältnismässig, in der Folge kam es an Dutzenden Universitäten in den USA zu Protesten und der Errichtung von Zeltlagern.

Einigen Demonstrierenden wird Antisemitismus und die Verharmlosung der islamistischen Hamas vorgeworfen, deren Ziel die Vernichtung des Staates Israel ist.