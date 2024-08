Randalierende greifen weitere Asylunterkunft in England an

In Grossbritannien haben rechtsradikale Randalierer erneut eine Unterkunft für Asylsuchende angegriffen.

Auf Bildern des Senders Sky News ist zu sehen, wie ein Mob das Hotel in Tamworth in der Nähe von Birmingham mit Gegenständen bewirft.

Mindestens zehn Polizeibeamte wurden verletzt.

In ganz Grossbritannien kam es zu über 100 Festnahmen im Zusammenhang mit rechtsradikalen Aktionen am Wochenende.

Clips in sozialen Medien zeigten, wie Feuer an einem Teil des Gebäudes in Tamworth gelegt wurde. Dafür gab es keine offizielle Bestätigung. Polizeibeamte wurden mit Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen beworfen. Am Hotel entstand Schaden. Mittlerweile konnte die Protestaktion aufgelöst werden, so die Behörden. Die Polizei von Tamworth wurde von Polizeibeamten aus Nachbarorten unterstützt.

Zuvor hatten rund 700 Randalierer ein Hotel in der Stadt Rotherham angegriffen, in dem ebenfalls Asylsuchende untergebracht sind. Der britische Premierminister Keir Starmer hatte am Sonntag ein hartes Durchgreifen gegen Personen angekündigt, die sich an den Ausschreitungen beteiligen oder dazu aufrufen.

Die Proteste entflammten nach einem Messerangriff in der Stadt Southport, bei dem Anfang Woche drei Mädchen erstochen wurden.