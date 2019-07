Solange Regierungschefin Carrie Lam an der Macht ist, solange werden die Proteste andauern, schätzt Martin Aldrovandi.

Proteste in Hongkong

Es ist das siebte Wochenende in Folge, an dem in Hongkong gegen das geplante Auslieferungsgesetz und die Regierung protestiert wurde. Demonstrantinnen und Demonstranten haben Eier auf das Peking-Verbindungsbüro geworfen und dessen Mauern besprayt.

Bild 1 / 3 Legende: Steine gegen Gummischrot: Erstmals richtete sich der Protest nicht mehr nur gegen die Hongkonger Regierung, sondern auch direkt gegen Pekings Vertretung. Reuters Bild 2 / 3 Legende: Nach Angaben der Organisatoren nahmen 430'000 Personen am Protestmarsch. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl auf knapp 140'000. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Demonstranten blockierten Strassen in der Nähe des Regierungssitzes und des Parlaments, die jeweils mit massiven, zwei Meter hohen Absperrungen abgesichert worden waren. Reuters

In der U-Bahn sind Passagiere und heimkehrende Demonstranten gewaltsam attackiert worden, viele wurden verletzt. Hinter diesen Angriffen werden auch die Triaden – die organisierte chinesische Kriminalität – vermutet. Der Polizei wird vorgeworfen, dass sie die Menschen ungenügend geschützt habe.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gegen Einfluss Chinas Neue Massenproteste in Hongkong

Staatliche chinesische Medien bezeichneten die Ausschreitungen als nicht tolerierbar; die Autorität der Zentralmacht dürfe nicht herausgefordert werden. «Gleichzeitig muss man auch davon ausgehen, dass China nicht direkt eingreifen wird», sagt Nordostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi. Peking beobachte die Ereignisse aber sehr genau.

Weshalb kehrt keine Ruhe ein?

Die Regierung ist den Demonstrierenden bereits ein Stück weit entgegengekommen. So wurde der umstrittene Gesetzesentwurf, der die Auslieferung verdächtiger Personen an China vorsieht, auf Eis gelegt – das Gesetz soll also nicht verabschiedet werden.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach massiven Protesten Hongkongs Regierung legt Auslieferungsgesetz auf Eis

«Die Protestierenden verlangen aber von der Regierung, dass sie den Gesetzesentwurf offiziell zurückzieht», so Aldrovandi. Zudem fordern sie den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam. «Solange sie an der Macht ist, werden auch die Proteste weitergehen.»

«Ein Land, zwei Systeme» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz «ein Land, zwei Systeme» als eigenes Territorium autonom regiert. Anders als die Menschen in der Volksrepublik geniessen die Hongkonger nach dem Grundgesetz der chinesischen Sonderverwaltungsregion das Recht auf freie Meinungsäusserung sowie Presse- und Versammlungsfreiheit.

Für China ist der Rücktritt Lams momentan aber keine Option. «Das würde zeigen, dass man nachgibt. Und es würde einen Präzedenzfall schaffen, so dass es in Zukunft noch mehr Proteste gibt, wenn die Leute mit etwas unzufrieden sind», schätzt der SRF-Korrespondent.