Die Verhaftung Pablo Haséls treibt in Spanien Tausende auf die Strassen. Sie sehen die Meinungsfreiheit in Gefahr.

Proteste in Spanien

«Muerte A Los Borbones», «Tod den Bourbonen» heisst ein Lied des spanischen Rappers Pablo Hasél. Er beleidigt in seinen Texten die spanische Monarchie und ruft zur Gewalt auf. Dafür wurde der Musiker 2018 zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Weil er die Haftstrafe nicht freiwillig angetreten hat, wurde er nun am Dienstag verhaftet.

Der 32-jährige Hasél hatte sich in der Universität seiner Heimatstadt Lleida in der Region Katalonien verschanzt. Dutzende Studenten, die die Festnahme zu verhindern versuchten, wurden von der Polizei abgeführt.

Legende: Kurz vor der Festnahme: Studierende der Universität Lleida versperren den Weg zu Hasél, der im Türrahmen steht. Keystone

Dem Bürgermeister von Lleida wünschte der Rapper in einem seiner Songs schon den Tod. Die baskische Terrororganisation ETA oder die kommunistische Grapo nahm er in Texten und Tweets wiederholt in Schutz oder verherrlichte sie sogar in den Augen der Justiz. Dafür wurde Hasél schliesslich verurteilt: wegen Verherrlichung von Terrorismus und wegen Beleidigung der Krone und staatlicher Institutionen.

«Knebelgesetz» macht Verurteilung möglich

Trotz der expliziten Texte: Das Urteil gegen Hasél wird von vielen in Spanien abgelehnt. Der Rapper beruft sich auf die freie Meinungsäusserung. Tausende gingen in verschiedenen Städten auf die Strasse, um gegen Haséls Haftstrafe zu protestieren. Über 200 Kunstschaffende haben sich in einer Petition gegen die Verhaftung Haséls ausgesprochen, darunter der Filmregisseur Pedro Almodóvar und der Schauspieler Javier Bardem.

Das Gesetz, das solche Urteile wie das im Fall Hasél in Spanien möglich macht, ist seit Jahren umstritten. Es heisst «Gesetz zur Bürgersicherheit», ist aber besser bekannt unter dem Namen «Ley Mordaza», übersetzt «Knebelgesetz», weil es aus Sicht der Gegner die Meinungsäusserungsfreiheit in Spanien stark einschränkt.

Umstrittene Urteile nach der «Ley Mordaza» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Neben Hasél gibt es weitere prominente und umstrittene Urteile. Eines stammt aus dem Jahr 2017. Eine 22-jährige Studentin wurde damals zu einem Jahr Haft verurteilt, weil sie auf Twitter Witze über die Ermordung des früheren Premiers Luis Carrero Blanco gemacht hatte. Er war 1973 von der ETA mit einer Autobombe getötet worden. Die Explosion war so stark, dass Carrero Blancos Auto dabei 20 Meter hoch in die Luft geschleudert wurde. Die Studentin scherzte, die ETA habe nicht nur eine Dienstwagen-Politik, sondern auch ein Raumfahrtprogramm. Die Auslegung der Ley Mordaza sorgt innerhalb der spanischen Justiz immer wieder für Konflikte und Diskussionen. Im Fall der Studentin wurde das Urteil vom obersten Gerichtshof revidiert und sie musste ihre Strafe schliesslich nicht absitzen.

Das Gesetz wurde 2015 unter dem damaligen konservativen Premierminister Mariano Rajoy verabschiedet. Kritiker sahen darin eine Reaktion auf die Massenproteste, die ab Frühling 2011 in Spanien ausbrachen. Das Land befand sich aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise in einem schwierigen Zustand, 2012 war über ein Viertel der Menschen in Spanien ohne Erwerb.

Internationale Kritik am Gesetz

Auch international sorgte die Ley Mordaza in der Vergangenheit für viel Kritik. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, aber auch die UNO, Link öffnet in einem neuen Fenster monierten, das Gesetz würde die Grundrechte in Spanien auf übertriebene und unnötige Weise verletzen.

Spanien hat seit 2018 eine linke Regierung, Premier Pedro Sanchéz gehört der sozialistischen Partei an. Besonders der kleineren Koalitionspartnerin Unidas Podemos ist die Reform der Ley Mordaza ein Kernanliegen. Unidas Podemos ist aus den Massenprotesten Anfang der 10er-Jahre heraus entstanden, das Gesetz zur Bürgersicherheit ist damit eng mit der Geschichte der Partei verknüpft. Sie setzt sich auch laut und vehement für die Freilassung Haséls ein.

Das «Knebelgesetz» könnte unter der jetzigen Regierung also bald angepasst werden. Sie hat Anfang Februar bekannt gegeben, dass sie das Strafrecht grundlegend überarbeiten wolle. Die Frage ist, ob die Reform rechtzeitig kommen wird für Rapper Hasél.