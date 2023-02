Seit dem vergangenen Jahr haben sich die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel deutlich verschärft. Pjöngjang testete einem UN-Expertenbericht zufolge unter Verstoss gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats mindestens 73 ballistische Testraketen – 42 davon in den letzten vier Monaten des Jahres. Ballistische Raketen sind in der Regel Boden-Boden-Raketen, die je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können. Die USA und Südkorea haben als Abschreckung gegen Nordkorea ihre gemeinsamen Militärübungen wieder in vollem Umfang aufgenommen.