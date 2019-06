In der südenglischen Hafenstadt Portsmouth gedenken über ein Dutzend Staats- und Regierungschefs der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 75. Jahren.

Queen Elizabeth II. hat sich dabei in einer Ansprache bei den rund 300 teilnehmenden D-Day-Veteranen für deren Entschlossenheit bedankt.

Anwesend sind internationale Spitzenpolitiker wie US-Präsident Trump, Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron oder die britische Noch-Premierministerin Theresa May.

«Als ich an der Gedenkfeier zum 60. Jahrestag der Landung des D-Days teilnahm, dachten einige, es könnte das letzte derartige Ereignis sein», sagte die Queen. Aber die Kriegsgeneration, ihre Generation, sei widerstandsfähig.

Merkel: «Geschenk der Geschichte» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nahm an den Gedenkfeierlichkeiten zum Jahrestag des D-Day teil. Am Rande der Veranstaltung bezeichnete sie das gemeinsame heutige Eintreten der westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs und Deutschlands für Frieden und Freiheit als «Geschenk der Geschichte, das es zu schützen und zu pflegen gilt». Die Landung der Alliierten in der Normandie habe Deutschland letztendlich die Befreiung vom Nationalsozialismus gebracht und die Grundlage für die Nachkriegsordnung gelegt.

Ihr Vater, König George VI., habe damals einen neuen Geist und eine unbezwingbare Entschlossenheit gefordert. «Genau das haben viele mutige Männer in die Schlacht mitgebracht, da die Hoffnung der Welt von ihrem Erfolg abhing.» Viele junge Leute seien aber nie von dort zurückgekehrt.

Veteranen setzen in die Normandie über

Die britische Regierung in London hatte für die Feierlichkeiten das «grösste britische Militärspektakel der jüngeren Geschichte» angekündigt. Beteiligt sind zahlreiche Soldaten, Kriegsschiffe und Militärflugzeuge. Mehr als ein Dutzend Staatsoberhäupter sind nach Südengland gereist.

Zum Abschluss fliegen mehrere historische und moderne Militärflugzeuge über das Hafenareal in Portsmouth. Rund 300 Veteranen sollen anschliessend auf dem Seeweg in die Normandie gebracht werden – in Erinnerung an die gefährliche Reise, die die vielen Soldaten im Juni 1944 über den Ärmelkanal antraten.

Befreiung – und unermessliches Leid

Am 6. Juni 1944 waren alliierte Truppen im Zweiten Weltkrieg in Frankreich gelandet, das von der deutschen Wehrmacht besetzt war. Von Portsmouth aus hatte sich ein Grossteil der Streitkräfte auf den Weg über den Ärmelkanal Richtung Normandie gemacht. Die grösste Landungsoperation der Militärgeschichte hatte entscheidende Bedeutung für den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkrieges.

Legende: Am 6. Juni 1944 landeten alliierte Truppen im Zweiten Weltkrieg in Frankreich, das von der deutschen Wehrmacht besetzt war. SRF

Der sogenannte D-Day markiert den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland von Westen her und den Beginn des Siegeszugs einer demokratischen Bewegung in aller Welt. Er steht aber auch für ein unmenschliches Blutvergiessen, Zehntausende Tote und Verwundete.