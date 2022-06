22 tote Jugendliche in Bar in Südafrika

Im Township East London an der südafrikanischen Küste sind in einer Bar die Leichen von 17 Jugendlichen gefunden worden.

Fünf weitere Jugendliche verstarben später im Spital.

Sie wiesen laut der örtlichen Polizei keine erkennbaren Verletzungen auf.

Die Opfer seien zwischen 17 und 20 Jahre alt – die Umstände ihres Todes sind noch immer unklar.

Der Leiter des Gesundheitsdienstes der Provinz, Unathi Binqose, schloss die Möglichkeit eines Gedränges aus: «Es ist schwer zu glauben, dass es sich um eine Massenpanik gehandelt hat, da keines der Opfer sichtbare offene Wunden hat», sagte er telefonisch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die Leichen werden in staatliche Leichenhallen gebracht, wo die Verwandten bei der Identifizierung der männlichen und weiblichen Opfer helfen sollen, sagte Siyanda Manana, ein Sprecher des Gesundheitsamtes der Provinz Ostkap.

«Wir werden sofort mit der Autopsie beginnen, damit wir die wahrscheinliche Todesursache feststellen können», sagte er gegenüber Reuters, während die Gerichtsmediziner ihre Arbeit am abgesperrten Tatort in der «Enyobeni Tavern» fortsetzten.

1 / 3 Legende: Dutzende Menschen haben sich vor der Bar «Enyobeni Tavern» eingefunden. Reuters 2 / 3 Legende: Die Leichen der jungen Personen werden abtransportiert. Reuters 3 / 3 Legende: Mitarbeiter der Gerichtsmedizin untersuchen den Ort des Geschehens in Scenery Park, ausserhalb von East London. Reuters

Eine Menschenmenge, darunter auch Eltern, deren Kinder als vermisst gelten, versammelte sich vor der in einem Wohngebiet gelegenen Bar, während Leichenwagen die Opfer abtransportierten. Bei den Opfern soll es sich um Schüler gehandelt haben.

Präsident Cyril Ramaphosa, der sich in Deutschland aufhielt, um am G7-Gipfel teilzunehmen, sprach den trauernden Familien sein Beileid aus. Er äusserte sich besorgt über «die Umstände, unter denen sich diese Jugendlichen an einem Ort versammelt haben, der auf den ersten Blick nicht für Minderjährige hätte zugänglich sein sollen».Die Ursache des Unglücks wird nach wie vor untersucht.