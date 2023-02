Israelische Kampfflugzeuge sollen mehrere Ziele in Syrien angegriffen haben, wie syrische Medien berichten.

Das syrische Fernsehen zeigte Bilder von zerstörten Gebäuden.

Über die Zahl der Todesopfer gibt es derzeit unterschiedliche Angaben. Das israelische Militär äusserte sich bislang nicht.

Legende: Das Bild stammt aus der Region Damaskus. Reuters/Yamam Al Shaar (Symbolbild)

In Damaskus, der Hauptstadt Syriens, sei das Hauptquartier iranischer Milizen von den Luftangriffen getroffen worden sein. Es habe Brände und Explosionen gegeben. Eine Rakete soll in einem Kreisverkehr gelandet sein und dabei eine Frau getötet haben.

Zudem sei in der Nähe von Damaskus der Stab einer syrischen Division angegriffen worden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von insgesamt 15 Toten. Die syrische Staatsagentur Sana meldet fünf Tote, zudem sollen mehrere Menschen verletzt worden sein. Bislang äusserte sich das israelische Militär nicht zu den Vorfällen.

Diverse Ziele der israelischen Luftwaffe

In diesem Jahr hat das Militär bereits mehrfach Angriffe auf Nachbarregionen gestartet. So ist unter anderem auch schon eine Waffenfabrik der Hamas im Gazastreifen ins Visier genommen worden.

In Syrien griff Israel in der Vergangenheit immer wieder Ziele an. Damit will Israel verhindern, dass Iran seinen militärischen Einfluss in Syrien weiter ausbauen kann. Dieser Angriff soll aber der schwerste seit Jahresbeginn gewesen sein.