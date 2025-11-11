Ein Leopard wurde auf dem Gelände der Schweizer Botschaft in Nepal eingefangen.

Nach einer koordinierten Rettungsaktion wurde das Tier in einen Zoo gebracht.

In einer gemeinsamen Rettungsaktion haben der National Trust for Nature Conservation (NTNC), die nepalesische Polizei und das Forstamt Lalitpur einen vierjährigen Leoparden aus dem Gelände der Schweizer Botschaft in Kathmandu geborgen. Das Tier hatte sich in einer schmalen Gasse auf dem Botschaftsareal versteckt. Das berichten lokale Medien.

Legende: Das Raubtier konnte auf dem Gelände eingefangen werden. X/@SwissAmbNepal

Die Schweizer Botschafterin Danielle Meuwly bedankte sich auf der Plattform X bei den Einsatzkräften: «Dank Ihres Einsatzes konnte diese Rettungsaktion erfolgreich durchgeführt werden.»

Der Leopard wurde betäubt und anschliessend zur medizinischen Versorgung und Beobachtung in den Zoo gebracht.

Legende: Nachdem es eingefangen wurde, hat man das Tier in den Zoo gebracht. X/@SwissAmbNepal

Woher das Raubtier kam und wie es auf Schweizer Boden gelangte, ist noch unklar. Es sei jedoch wahrscheinlich, dass das Tier aus dem nahe gelegenen Nakkhu-Flusskorridor kam und Zuflucht vor menschlicher Aktivität auf dem Botschaftsgelände suchte, erklärt Gobinda Prasad Pokharel, Naturschutzbeauftragter des NTNC, gegenüber lokalen Medien.