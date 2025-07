Laura Crukovic macht mit ihrer Familie Strandferien in Deauville. Die Französin zieht genüsslich an einer Zigarette und entsorgt diese im Anschluss in ihrer Handtasche. Dass es nicht mehr erlaubt ist, am Strand zu rauchen, habe sie nicht gewusst: «Echt jetzt? Na gut, dann rauche ich halt erst am Abend wieder», sagt sie lachend.

Sie werde sich an das Rauchverbot im Freien gewöhnen müssen, aber: «Ich erinnere mich an die Zeit, als man in Zügen und Restaurants noch rauchen durfte. Und ich finde es gut, dass dies heute nicht mehr möglich ist.»

Legende: Der Französin Laura Crukovic war nicht bewusst, dass ab heute ein Rauchverbot am Strand gilt. SRF

Der Umwelt zuliebe

Es ist noch nicht Ferienzeit und trotzdem ist der Strand von Deauville schon gut besetzt: Kinder bauen Sandburgen, eine Gruppe Jugendlicher hört Musik, daneben liegen Erwachsene auf ihren Strandtüchern in der Sonne.

Auf die Frage, was sie vom Rauchverbot hielten, sagen viele Jugendliche, sie seien einverstanden damit. Aus gutem Grund: Denn sie rauchen selber nicht. «Die Leute werfen ihre Zigarettenstummel manchmal einfach am Strand weg, das verschmutzt die Umwelt», sagt Ayoub Abbou, der in der Nähe von Paris im Gastgewerbe arbeitet.

Legende: Auch am Strand von Deauville darf nicht mehr geraucht werden. SRF

Ein älterer Herr mit Mütze und einem Kleinkind auf dem Arm geht am Strand auf und ab und schaut konzentriert Richtung Meer. Er passt auf seine drei Enkelkinder auf. «Meine Frau ist Raucherin. Sie muss nun bis ans andere Ende des Strandes gehen, um zu rauchen.» Das störe sie ein bisschen, er fände es aber eine gute Entscheidung, zum Wohle aller.

Auf Restaurant-Terrassen darf weiter geraucht werden

Ein Aufreger scheint das neue Gesetz hier nur für wenige. Einer von ihnen ist Salim Yaya. Der Sanitärinstallateur aus der Region findet es daneben, dass das Rauchverbot in Frankreich ausgeweitet wird: «Man ist unter Freunden, sitzt gemütlich am Strand, da gehört Rauchen für mich dazu.» Darauf wolle er nicht verzichten. Der junge Mann ist gespannt, ob er gebüsst wird.

Die Regierung hat das Rauchverbot im Freien per Dekret angeordnet, die Busse beträgt 135 Euro. Ausgenommen sind Restaurant-Terrassen und E-Zigaretten.

Zuerst informieren, dann sanktionieren

Am Rand des Strandes betreibt Stephane Hayez einen Kiosk. Hier verkauft er Souvenirs, Badeartikel, Süssigkeiten – und Zigaretten. Obwohl er mit den Zigaretten einen Teil seines Umsatzes verdient, sei er nicht grundsätzlich gegen das Rauchverbot im Freien. «Ich verstehe aber nicht, dass man an unseren grossen Stränden nicht mehr rauchen darf, obwohl es viel Platz gibt. Auf einer Terrasse hingegen, wo die Menschen viel näher beieinander sind, ist Rauchen noch erlaubt.»

Legende: Kioskbetreiber Stephane Hayez findet es unlogisch, dass das Rauchverbot an Stränden, aber nicht auf Terrassen der Restaurants gilt. SRF

Das neue Verbot ist gewöhnungsbedürftig – auch für die Gemeinden, die es umsetzen müssen. An der Strandpromenade von Deauville gibt es bisher keinen Hinweis auf das Rauchverbot. Pascal Leblanc von der Gemeinde erklärt, man brauche noch Zeit: «Wir müssen zuerst überlegen, wie wir die Verbotszone genau definieren, wie wir das Verbot kommunizieren und dann auch durchsetzen werden.»

Bussen werden vorerst keine verteilt, die Bevölkerung soll zuerst auf das Verbot aufmerksam gemacht werden.