Auch China will allfällige weitere Zölle der USA nicht auf sich sitzen lassen. China würde Gegenmassnahmen ergreifen, um seine eigenen Rechte und Interessen zu schützen, heisst es in einer Mitteilung des chinesischen Handelsministeriums. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit weiteren Zöllen gegen China gedroht. Er werde China am Mittwoch mit zusätzlichen Zöllen in der Höhe von 50 Prozent belegen, wenn China seine angekündigten Gegenzölle nicht bis am Dienstag zurücknehme.