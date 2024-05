Der Journalist Thomas Verfuss verfolgt das Geschehen des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Er sagt, das Urteil sei mehr als nur Symbolik. Es sei in der Tat so, dass der Internationale Gerichtshof keine Gerichtsvollzieher nach Israel schicken könne, die das Urteil durchsetzen.

Aber für ein Land, das sich nicht an die Befehle der höchsten UNO-Rechte halte, stehe Prestige auf dem Spiel, so Verfuss: «Wer deren Befehle nicht befolgt, riskiert an Reputation zu verlieren, als Staat, der der internationalen Rechtsordnung treu ist.»