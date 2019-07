Das Bundestagsgutachten zu Entschädigunsansprüchen Griechenlands und Polens stösst in Warschau auf Kritik. Es sei «ein Versuch, die Solidarität Polens und Griechenlands zu spalten», sagte der Reparationsbeauftragte Arkadiusz Mularczyk gegenüber der Agentur DPA.

«Man sieht, dass die Expertise auf eine Art versucht, Polen von Griechenland abzugrenzen, was meiner Meinung nach nicht richtig ist», unterstrich der Politiker der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS).

Laut Mularczyk entspricht die Expertise aus dem deutschen Parlament weder internationalem Recht noch Fakten. «Es gibt kein Dokument, das im Land oder international im Umlauf ist, in dem Polen angeblich auf Reparationen verzichtet hat. Wenn die Deutschen so ein Dokument haben, sollten sie es zeigen», so Mularczyk.

In Polen wurden seit 2017 aus PiS-Kreisen wiederholt Forderungen nach Entschädigungen aus Deutschland für den Zweiten Weltkrieg laut. Offizielle Ansprüche der Regierung gab es bisher aber nicht. Eine von Mularczyk geleitete Parlaments-Arbeitsgruppe lässt Ansprüche gegenüber Berlin untersuchen. Die Vorstellung ihres Berichts ist noch für 2019 geplant. Ein genaues Datum gibt es bisher nicht.