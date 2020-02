Laut SRF-Korrespondentin Claudia Stahel dürfte «die Parteispitze mit der Veröffentlichung der Rede von Xi Jinping zeigen wollen, dass man von Anfang entschlossen gegen das Corona-Virus vorgehen wollte. Allerdings wirft die Rede auch Fragen auf. Zum Beispiel, warum die Zenteralregierung nicht früher eingegriffen hat. So wurde die Stadt Wuhan, wo das Corona-Virus zuerst aufgetreten ist, erst am 23. Januar abgeriegelt. Deshalb überrascht die Veröffentlichung, da sich die Parteispitze damit angreifbar macht. Über die Beweggründe lässt sich nur spekulieren. Denn die Partei ist für Aussenstehende undurchschaubar. In diesem Fall scheint es ihr wichtiger zu sein, Entschlossenheit zu demonstrieren. Unangenehme Fragen lassen sich schliesslich in einem System wie China leicht mit einer Mischung aus Zensur und Propaganda wegwischen.»