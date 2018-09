Legende:

Zoran Zaev, Regierungschef Mazedoniens

Der Sozialdemokrat hat im Sommer 2017 dank einer neuen Mehrheit im Parlament an die Macht übernommen. Er will sein Land möglichst schnell in die EU führen. Darum führt er sein Land weg vom Nationalismus der letzten Jahre und sucht die Verständigung mit den Nachbarn Griechenland und Bulgarien sowie mit der albanischen Minderheit in seinem Land.

Reuters