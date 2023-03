Legende: In Paris und anderen Städten kommt es seit Tagen zu Ausschreitungen. Keystone/AP/Lewis Joly

Allein in Paris wurden in der Nacht auf Dienstag laut Medienberichten 142 Menschen festgenommen. In der Hauptstadt seien rund 2000 Polizisten im Einsatz gewesen, berichtete der Sender BFMTV. Elf von ihnen seien verletzt worden.

Einige Demonstranten hätten unter anderem Mülltonnen angezündet und Plakate mit Aufschriften wie «Zu den Waffen» oder «Macron Rücktritt» getragen. Auch in anderen Städten wie Saint-Étienne, Strassburg, Amiens, Caen und Toulouse kam zu spontanen Demonstrationen.