Der sogenannte 2+4-Vertrag wurde am 12. September 1990 in Moskau unterschrieben und trägt den Titel «Vertrag über die abschliessende Regelung in Bezug auf Deutschland.»



Vertragsparteien waren das vereinte Deutschland, die Sowjetunion, Frankreich, Grossbritannien und die USA.

Der Vertrag trat am 15. März 1991 in Kraft. In Art. 7 Abs. 1 des Vertrages beenden die vier Siegermächte ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Das vereinte Deutschland – so Abs. 2 – habe demgemäss volle Souveränität über seine inneren und äusseren Angelegenheiten. (Quelle: www.bundestag.de)