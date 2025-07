Bei zwei Explosionen bei einer Tankstelle in der italienischen Hauptstadt Rom sind mehrere Menschen verletzt worden.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa sind unter den Verletzten Polizisten und Feuerwehrleute.

Die Explosionen war weitherum zu sehen und zu hören.

Nach neuesten Angaben sind 21 Personen ins Krankenhaus worden – niemand davon ist schwer verletzt. Medienberichten zufolge sollen auch Passanten verletzt worden sein, die örtliche Feuerwehr machte dazu zunächst keine Angaben. Die Feuerwehrleute seien noch daran, den Brand zu löschen.

Die Detonationen in einer Tankstelle für Benzin, Diesel und Flüssiggas in der Via dei Gordiani war in mehreren Quartieren der italienischen Hauptstadt zu hören. Sie habe sich laut Feuerwehr kurz nach 8:00 Uhr ereignet. Dies berichtet auch SRF-Italien-Korrespondentin Simona Caminada.

Die lokale Nachrichten-Website «Roma Today» veröffentlichte ein Bild, das eine riesige Rauch- und Feuerwolke hoch über der Tankstelle zeigt. Die römische Verkehrsbehörde Atac teilte mit, dass sie auf Anweisung der Polizei die nahe gelegene U-Bahn-Station Teano geschlossen hat.

Laut ersten Informationen seien die Feuerwehrleute vor den Explosionen vor Ort gerufen worden, weil ein Lastwagen gegen ein Rohr geprallt war, wie Ansa schreibt. Als sie eintrafen, kam es zur Explosion.

Legende: Die Explosion war nicht nur in weiten Teilen der der italienischen Hauptstadt zu hören, sondern auch zu sehen. Screenshot «Roma today»

Die Explosionen verursachten Schäden an einigen Gebäuden in der Nähe, während die Flammen auf einen Hof hinter der Tankstelle übergriffen. Die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet. Der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri, appellierte in den sozialen Medien an die Bevölkerung, das betroffene Gebiet vorsichtshalber zu verlassen.