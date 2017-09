Politdrama um die Abschaffung von Obamacare

Aus Echo der Zeit vom 18.7.2017

Die US-Gesundheitsreform der Republikaner ist in ihrer dritten Version im Senat gescheitert. Fünf republikanische Senatoren weigerten sich, die Vorlage zur Abstimmung zu bringen. Was bedeutet das nun? Gespräch mit Arndt Peltner, freier Journalist in den USA.

Isabelle Jacobi