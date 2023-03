Am 8. Januar 2023 stürmten Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Bolsonaro das Regierungsviertel. Bolsonaro selbst war nicht in Brasilien, sondern zwei Tage vor Neujahr und der Amtseinsetzung des neuen Präsidenten Lula in die USA gereist.

Dort wohnte er mit seiner Familie einen Monat lang in einem Haus in einem Resort in der Nähe von Orlando und Disneyland. Ende Januar beantragte er in den USA ein Touristenvisum für sechs Monate. Bolsonaro nahm darauf an mehreren Anlässen der amerikanischen Rechtskonservativen teil.

Kritiker vermuteten damals, dass er sich der brasilianischen Justiz entziehen wolle, auch im Zusammenhang auf den Sturm seiner Anhängerschaft auf das Regierungsviertel, der stark dem Sturm aufs US-Kapitol ähnelt. Mehrere Dutzend demokratische Abgeordnete betonten in einem Brief an US-Präsident Joe Biden, Bolsonaro dürfe in den USA keine Zuflucht vor der brasilianischen Justiz finden.