Die Mehrheit, also fünf der neun Richterinnen und Richtern, ist der Meinung, dass das Heimatministerium der Regierung rechtlich nicht schlüssig und sorgfältig begründet hat, weshalb das Daca-Programm beendet werden soll. Es ist also nicht grundsätzlich ein Entscheid für das Programm. Das Gericht sagt nur, die Regierung müsse besser begründen, weshalb es beendet werden solle und sich an prozedurale Vorgaben halten. Das Gericht sagt auch explizit, die Regierung könne einen zweiten Versuch starten, um das Programm zu beenden, dann aber mit einer besseren und juristisch fundierten Begründung.

Für die rund 650'000 Menschen, die derzeit in diesem Programm sind, ist das zunächst eine grosse Erleichterung. Sie behalten ihren Schutzstatus. Sie dürfen also zum Beispiel weiterhin arbeiten und können vorläufig diesen Status alle zwei Jahre erneuern. Es ist zeitlich nicht realistisch, dass die Trump-Regierung bis zu den Wahlen am 3. November einen zweiten Anlauf nehmen kann, um Daca zu beenden. Die «Dreamer» hoffen natürlich, dass Präsident Trump nicht wieder gewählt wird. Denn der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden unterstützt Daca. Aber die «Dreamer» können nur dann sicher sein, wenn das Programm in ein Gesetz überführt wird. Denn Daca ist derzeit einfach eine präsidiale Anordnung von Barack Obama.