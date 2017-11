Das Wichtigste in Kürze

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) bleibt bei Russland hart und hält an der Suspendierung der russischen Anti-Dopingbehörde Rusada fest.

Die russischen Leichtathleten und das Team Paralympics bleiben damit gesperrt. Ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang (Südkorea) ist offen.

SRF News: Wie fallen die Reaktionen in Russland auf diesen Entscheid der Welt-Anti-Doping-Agentur aus?

David Nauer: Erwartungsgemäss wenig erfreut. Mehrere russische Sportpolitiker und Sportfunktionäre haben sich bereits geäussert. Der Tenor ist seit Beginn der Doping-Affäre gleichgeblieben: Es habe in Russland kein staatliches Dopingprogramm gegeben, deshalb könne man es auch nicht zugeben.

Wir erklärt man sich in Russland den Wada-Entscheid?

Es werden politische Motive vermutet. Das soll wohl heissen, dass hinter den Wada-Vorwürfen eine grosse westliche Verschwörung gegen Russland steht. Die USA und andere westliche Länder hätten demnach auf die Wada und andere internationale Sportorganisationen so viel Druck gemacht, dass diese nun Russland Staatsdoping vorwerfen würden. Mir kommt diese Argumentation wenig plausibel vor. Aber sie passt etwas zum momentanen politischen Mainstream, wonach das Land von Gegnern umgeben sei und sich entsprechend wehren müsse.

Gibt es gar keine Stimmen in Russland, die einen Schritt hin zur Wada machen und gewisse Verfehlungen zugeben wollen?

Das gibt es schon. Es gibt das Eingeständnis, dass in Russland gedopt worden ist und die Kontrolle der Sportler unzureichend war. Aber nach russischer Darstellung waren das vor allem Einzelfälle. Hinter den Dopingfällen hätten einzelne Funktionäre und einzelne Sportler gestanden. Gegen diese werde auch ermittelt, heisst es offiziell in Moskau.

« Russland würde Staatsdoping niemals zugeben. Der Imageschaden wäre immens. » David Nauer



Das Problem ist, dass Russland in einer Sackgasse steckt. Denn selbst unter der Annahme, dass es dieses Staatsdoping gegeben hat, könnte das Russland niemals zugeben. Es wäre ein immenser Imageschaden, nachdem Moskau Milliarden in die Olympischen Spiele in Sotschi investiert hat. Jetzt hinzustehen als freundlicher Gastgeber, der gleichzeitig die Gäste auf üble Weise betrogen hat, geht natürlich nicht. Also bleibt nur, alles abzustreiten.

Wird Russland versuchen, den Wada-Entscheid zu kippen?

Ob dieser Wada-Entscheid juristisch angefochten wird, ist meines Wissens noch nicht bekannt. Allerdings rechnet man hier in Funktionärskreisen damit, dass die russischen Athleten auch weiterhin immer wieder von internationalen Sportanlässen ausgeschlossen werden. Der Chef des paralympischen Komitees von Russland sagte am Donnerstag, man werde eigene Wettkämpfe veranstalten, falls seine Sportler in Südkorea teilnehmen dürften. Russische Sportler würden dann also statt auf der Weltbühne nur noch gegeneinander antreten.

Das Gespräch führte Hans Ineichen.

Einschätzung von SRF-Russland-Korrespondent David Nauer