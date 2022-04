«Durch den Schliff in Indien wird auch die Herkunftskette, die eigentlich durch den Kimberley-Prozess dokumentiert wird, unterbrochen», sagt der Schweizer Diamanthändler Walter Muff. Zumindest bei den vielen kleineren Steinen, die einen grossen Teile der Rohdiamanten ausmachen.



Nur die indische Schleiferei weiss dann noch, ob ein Stein aus Russland oder dem südlichen Afrika stammt. Danach verliert sich die Spur in der Regel. «Darum bringen die Sanktionen eigentlich nichts für die Moral», sagt Muff zum Importverbot für russische Diamanten. Aus dem gleichen Grund würde ein Boykott russischer Steine durch Schweizer Fachgeschäfte ins Leere laufen.



Dass sich die Spur nach Russland verliert, sobald russische Diamanten in Indien geschliffen werden, ist auch der Grund, warum die Sanktionen der USA und der EU von Mitte März nach Einschätzung von Branchenexperten bisher weitgehend ins Leere laufen. Diese zielen nur auf den direkten Import russischen Diamanten in die USA oder EU.