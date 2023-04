Die beiden Polparteien FPÖ und die Kommunisten (KPÖ) können deutliche Zugewinne verzeichnen. Die FPÖ steigerte sich um 7 Prozentpunkte auf knapp 26 Prozent. Sie holte damit stark zur ÖVP auf, welche an Terrain verlor. Die ÖVP kann sich zwar die meisten Stimmen sichern, rutschte aber um gut 7 Prozentpunkte auf knapp 31 Prozent ab. Für die traditionell grossen Parteien ist es ein weiterer Rückschlag in einem wichtigen Wahljahr.

Die bürgernah auftretenden Kommunisten (KPÖ) ziehen laut den Hochrechnungen mit mehr als 11 Prozent Wähleranteil erstmals seit 1945 wieder in das Salzburger Landesparlament ein und sind damit zusammen mit der FPÖ die grössten Wahlgewinner. Für den Fall eines Einzugs in den Landtag hatten die KPÖ-Kandidaten angekündigt, einen Teil ihrer Politikerentschädigungen zu spenden.

Historisch schlechtes Abschneiden der Sozialdemokraten

Zu den Verlieren gehören neben den Sozialdemokraten auch die Grünen und liberalen Neos, mit denen die ÖVP derzeit im Salzburger Land eine Koalition bildet. Regierungschef Wilfried Haslauer bezeichnete das Ergebnis als «sehr schmerzlich». Er hatte vor der Wahl signalisiert, dass er keine Sympathien für die FPÖ hegt. Eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen schloss er aber nicht aus.

So schlecht haben die Sozialdemokraten im Bundesland Salzburg noch nie abgeschnitten, sagt Auslandredaktor Franco Battel, denn sie schafften es nicht einmal mehr auf 20 Prozent Wähleranteil. Auch die konservative ÖVP nähere sich einem historischen Tiefpunkt an. Es ist für beide Parteien kein gutes Zeichen, denn wie in der Schweiz stehen auch in Österreich in diesem Jahr Bundeswahlen an und das Votum in Salzburg gilt als Stimmungstest für die Bundespolitik.

«Wirklich lachen können auch in Salzburg nur die Rechtspopulisten der FPÖ. Das war auch schon in Tirol so, in Niederösterreich und erst kürzlich in Kärnten», so Battel. Die FPÖ schöpfe ihrer Stärke vor allem aus der Schwäche ihrer Gegner, denn die Sozialdemokraten seien heillos zerstritten:

Seit Jahren schon liefern sich SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und der Landeshauptmann des Burgenlandes, Hans Peter Doskozil, einen zermürbenden Streit um die Führung der Partei. Ein Abnützungskampf, der der SPÖ schwer schadet. Und die konservative ÖVP unter Kanzler Karl Nehammer schrumpft wieder auf jene Grösse zusammen, die sie hatte, bevor Sebastian Kurz die Partei als Kanzler kurzfristig zu ungekannten Höhen geführt hatte, um dann jäh im Korruptionssumpf zu verschwinden.

Was heisst die neue Stärke der FPÖ nun für Österreich? Viel. Denn die FPÖ scheint definitiv aus jener Schmuddelecke herausgekommen zu sein, in der sie nach den Korruptionsvorwürfen an Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache steckte – Stichwort Ibiza-Video. Im Januar konnte die FPÖ ihre Zugewinne in Niederösterreich in reale Macht ummünzen. Denn die niederösterreichische ÖVP schwenkte scharf nach rechts und liess sich auf eine Koalition mit den Rechtspopulisten ein. Und auch in Salzburg könnten ÖVP und FPÖ mit solider Mehrheit regieren. Ob es so weit kommt, ist aber noch nicht klar.

Eines aber steht fest: Die SPÖ steht vor dem sprichwörtlichen Scherbenhaufen. Die orientierungslos wirkenden Sozialdemokraten verlieren Wählerinnen und Wähler in alle Richtungen, neu auch an die Kommunisten. Denn der KPÖ gelang, und für Salzburg ist das eine kleine Sensation, der Sprung ins Parlament. Mit Themen, die eigentlich zum Kernbereich sozialdemokratischer Politik gehören: Löhne und vor allem Mieten.

Der SPÖ bleibt, das zeigt auch Salzburg, nicht viel Zeit, sich neu zu sortieren, will sie in Österreich weiterhin eine führende Rolle spielen.