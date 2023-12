«Mit Torf zu heizen ist eine irische Tradition, seit über 400 Jahren schon», sagt Brendan Mulrey aus dem County Galway im Westen Irlands. So auch in der Familie des 47-Jährigen: «Meine Mutter kocht und heizt mit Torf, seit ich mich erinnern kann.»

Der Heizstoff hat Vorteile, findet er: «Wir sind nicht von Erdölimporten abhängig und leiden deshalb auch nicht unter den enormen Preiserhöhungen. Torf ist preisgünstig.»

Den Torf bezieht Brendan Mulrey aus einem rund zwei Kilometer entfernten Moor, das seit Generationen in Besitz seiner Familie ist. Im Frühling hat ein professioneller Torfstecher mit seiner Maschine zehn Tonnen Torf aus dem Moor geholt, im Auftrag von Brendan Mulrey. «Das Stechen und Ausbreiten auf dieser Fläche hier hat einen halben Tag gedauert. Und es kostete mich rund 400 Euro.»

Zu diesem Preis kann seine Mutter ein Jahr lang kochen und heizen. Mulrey: «Natürlich ist mir bewusst, dass das Heizen mit Torf nicht gut ist für die Umwelt. Aber Öl oder Kohle sind es auch nicht.»

Brendan Mulreys Familie ist eine von schätzungsweise gut 100'000 Familien in Irland, die weiterhin mit Torf heizen dürfen – ganz legal. Lediglich den industriellen Abbau und den kommerziellen Handel mit Torf zum Heizen hat die irische Regierung per Anfang November 2022 untersagt.

Legende: Torf als Heizmittel hat in Irland eine lange Tradition. IMAGO / imagebroker

Dies geschah unter starkem Druck der EU-Kommission: Sie drohte Irland im vergangenen Jahr mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof, wenn der Torf-Abbau nicht sofort eingeschränkt werde – gemäss der Vorgabe von 2011.

Dass sich die irische Regierung schwer damit tat, ist umso erstaunlicher, als sie 2019 den Klimanotstand ausrief und eine ehrgeizige Klimapolitik aufgleiste – auf Drängen der Grünen Partei, die als Oppositionspartei damals mächtig Druck aufbaute.

Seit 2020 gehören die Grünen der Koalitionsregierung an – und geraten nun ihrerseits unter Druck der oppositionellen, linksrepublikanischen Sinn-Fein-Partei, die auf dem Land gut verankert ist und nun im Namen der Landbevölkerung gegen ein Torf-Heizverbot weibelt.

«Wenn wir trockengelegte Moore renaturieren, können wir mit einfachen Mitteln viel für den Klimaschutz tun», sagt Tristram Whyte. Der Biologe lässt seinen Blick übers Lullymore schweifen – ein trockengelegtes Moor, das sich über rund 7000 Hektar erstreckt.