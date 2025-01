In Berlin sorgten Musks Einlassungen wahlweise für Irritation, Unglauben oder Wut. Nach Deutschland werfen ihm auch Grossbritannien, Frankreich und Norwegen gefährliche Agitation vor. Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere sagte dem Sender NRK, es sei «besorgniserregend, dass ein Mann mit einem enormen Zugang zu sozialen Medien und gewaltigen wirtschaftlichen Ressourcen sich so direkt in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischt». Dies sei nicht die Art und Weise, wie die Dinge zwischen Demokratien und Verbündeten laufen sollten.

Der britische Premierminister Keir Starmer sagte auf einer Pressekonferenz, ohne Musk beim Namen zu nennen: «Wenn das Gift der extremen Rechten zu ernsthaften Drohungen führt, (...) ist in meinen Augen eine Grenze überschritten.» Der französische Präsident Emmanuel Macron fragte vor Diplomatinnen und Diplomaten in Paris: «Wer hätte das geglaubt, wenn man uns vor zehn Jahren gesagt hätte, dass der Besitzer eines der grössten sozialen Netzwerke eine neue reaktionäre Internationale unterstützen und sich direkt in Wahlen einmischen würde, sogar in Deutschland?»