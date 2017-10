Schiesserei in Las Vegas

Das Country-Konzert in Las Vegas endete im Blutbad: Augenzeugen berichten von furchtbaren Szenen.

Ein Augenzeuge der tödlichen Schüsse in Las Vegas hat von erschreckenden Szenen während der Tat erzählt. «Menschen begannen wie Fliegen zu fallen», sagte ein Konzertbesucher, der mit seiner Frau in der Menge stand, dem Sender CNN.

Viele hätten sich auch zu Boden geworfen, um sich vor den Schüssen in Sicherheit zu bringen. «Die Menschen mussten sich aufeinander werfen, ob sie am Leben waren, oder nicht.» Seine Frau zeigte dem Sender Blutspritzer an ihren Beinen und sagte, diese stammten von Opfern aus der Menge.

Videos auf Twitter

Diverse Augenzeugen filmten die Szenen und posteten sie auf den Sozialen Netzwerken. Auf einem Twitter-Video ist zu hören, wie mehrfach Schüsse abgefeuert werden. Unter den Konzertbesuchern bricht darauf Panik aus.

Mas de 50 muertos y 200 heridos tras un ataque con fusiles automáticos durante un concierto en Las Vegas, EE.UU. pic.twitter.com/0aq3HB9YW2 — The President (@MrHastaLosEggs) October 2, 2017

Eine Konzertbesucherin sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Wir krochen über Tote.» Sie habe viele Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr.

Musiker zutiefst erschüttert

Die tödlichen Schüsse fielen während eines Auftritts des Countrysängers Jason Aldean. Er und seine Band flüchteten von der Bühne und blieben unversehrt, wie Aldean selbst wenige Stunden nach dem Blutbad mitteilte.

«Heute Nacht war mehr als schrecklich», schrieb der Künstler. «Mir fehlen immer noch die Worte, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich und meine Crew in Sicherheit sind. Meine Gedanken und Gebete gelten allen, die heute betroffen wurden.»

Es schmerze ihn zutiefst, fuhr der Sänger fort, dass dies Menschen zugestossen sei, «die gekommen sind, um Freude zu haben». Es hätte, so Aldean, «eine Nacht mit Spass sein sollen».