In Minneapolis ist es an einer katholischen Schule zu einer Schiesserei gekommen.

Gemäss Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sind zwei Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Unter den Toten ist auch der Schütze.

«Das FBI hat schnell reagiert und ist vor Ort», schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Gouverneur Tim Walz bezeichnete die Tat aber als «schrecklich».

Lokalen Medienberichten zufolge begann die Schiesserei während einer Morgenmesse. Die Polizei teilte mit, ein ganz in Schwarz gekleideter Mann mit einem Gewehr und zwei Pistolen sei am Tatort gemeldet worden. Bei dem Schützen soll es sich um einen 20-Jährigen ohne Vorstrafen handeln.

Legende: Nach den Sommerferien ist es an einer Schule in Minneapolis zu einer Schiesserei gekommen. Reuters/Tim Evans

Später berichteten Nachrichtenagenturen und die New York Times, bei den Opfern handele es sich um zwei Kinder im Alter von acht und zehn Jahren.

Start nach den Sommerferien Box aufklappen Box zuklappen Der Montag war der erste Schultag nach den Sommerferien an der Annunciation School. Fotos auf Social Media zeigen Schülerinnen und Schüler an diesem Tag in grünen Uniformen, die sich bei Veloparkplätzen begrüssen, in die Kamera lächeln und zusammen sitzen. Die Schule, die seit 1923 besteht und an Kinder vom Vorschulalter bis zur achten Klasse gehen, hatte laut ihrer Webseite für Mittwochmorgen um 8:15 Uhr eine Schulmesse angesetzt.

Der Täter begann, durch die Fenster der Kirche zu schiessen und traf dabei Menschen, die an der Messe teilnahmen. Der Mann – der nach den Schüssen angeblich Selbstmord beging – sei in einem Auto angekommen, das er auf dem Parkplatz der katholischen Schule abgestellt hatte, sagte der Polizeichef.