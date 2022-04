Schiesserei in New York

Am Dienstagmorgen (Ortszeit) hat sich in einer U-Bahn-Station in Brooklyn, New York, eine Schiesserei ereignet.

Dabei wurden laut Behörden mindestens 23 Personen verletzt. Zunächst war von 16 Verletzten die Rede gewesen.

Die Polizei geht nicht von einem Terrorakt aus. Die genauen Hintergründe sind allerdings noch unklar.

Zehn der Verletzten erlitten Schussverletzungen, fünf seien in kritischem, aber nicht lebensgefährlichen Zustand, teilten Polizei und Feuerwehr wenige Stunden nach dem Vorfall bei einer Pressekonferenz mit. 13 weitere Personen wurden entweder verletzt, als sie aus dem Bahnhof eilten, oder sie erlitten eine Rauchvergiftung.

In einer Erstmeldung hatte die New Yorker Polizei gar von mehreren Todesopfern gesprochen, die Meldung dann jedoch wieder zurückgezogen.

Flüchtiger Täter gilt als gefährlich

Der Täter ist noch auf der Flucht. Der Mann hatte laut Polizeichefin Keechant Sewell in einem Zug der Linie N Richtung Manhattan kurz vor der Station 36th Street plötzlich eine Art Gasmaske angezogen und dann einen Kanister geöffnet, aus dem Nebel oder Rauch strömte. Danach habe er das Feuer eröffnet. Sein Motiv sei bislang unklar.

Legende: Polizeibeamte bei der U-Bahn-Station, wo sich die Schiesserei ereignet hat. Reuters

Der Schütze sei «gefährlich», sagte die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Kathy Hochul, vor Journalisten. Die Behörden forderten alle Bürger auf, «sehr vorsichtig und wachsam» zu sein.

Bürgermeister: «U-Bahn ist sicher»

Trotz des Vorfalls ist die New Yorker U-Bahn nach Darstellung von Bürgermeister Eric Adams sicher. Auf die Frage einer CNN-Moderatorin, ob es sicher für New Yorker sei, wenn sie nun mit der U-Bahn nach Hause, zur Arbeit oder zum Abholen der Kinder fahren würden, antwortete Adams: «Ja, das ist es. Ich nehme die U-Bahn sehr oft, um diese Botschaft auszusenden.»

Laut einem Sprecher der Feuerwehr waren nach der Schiesserei vor Ort mehrere «nicht detonierte» mutmassliche Sprengsätze gefunden worden. Auf Twitter meldete die Polizei aber kurz darauf, es gebe in der U-Bahn-Station keine aktiven Sprengsätze mehr. Es kam zu zahlreichen Verspätungen und Ausfällen im U-Bahn-System.

US-Präsident Biden ist über Vorfall informiert

US-Präsident Joe Biden ist über die Schüsse in einer New Yorker U-Bahn-Station unterrichtet worden. Führende Mitarbeiter des Weissen Hauses stünden in Kontakt mit dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams und der Polizeiführung, erklärte Bidens Sprecherin Jen Psaki via Twitter. Die Bundesregierung stehe bereit, den New Yorker Behörden im Bedarfsfall jegliche benötigte Hilfe zukommen zu lassen.