Bei einem Angriff auf eine Bar in Bekkersdal nahe Johannesburg wurden mindestens neun Menschen getötet. Zehn weitere wurden verletzt.

Die Täter schossen laut Polizeiangaben aus zwei Fahrzeugen wahllos auf die Gäste und flohen.

Wie die Ermittlungsbehörde der Provinz Gauteng bekannt gab, wurde eine grossangelegte Fahndung nach den Tätern eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens im Township Bekkersdal bei Johannesburg. Nach Angaben der Polizei hatten zwölf bewaffnete Täter aus zwei Autos heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar eröffneten. Die Verletzten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei hatte zunächst von zehn getöteten Menschen gesprochen, korrigierte diese Zahl jedoch später auf neun. Weder zu einem möglichen Motiv der Tat noch zur Identität der Angreifer lagen der Polizei zufolge Informationen vor. Auch zur Identität der Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Fahndung nach den Angreifern sei eingeleitet worden.

Legende: Bei dem Schusswaffenangriff in der Township Bekkersdal nahe Johannesburg wurden mindestens neun Menschen getötet. AP Photo/Alfonso Nqunjana (21.12.2025)

Bekkersdal liegt nahe einer der grössten Goldminen des Landes und ist von Armut geprägt. Schiessereien und Schusswaffenangriffe sind in Südafrika keine Seltenheit. Erst am 6. Dezember hatten Angreifer in einem Vorort von Pretoria zwölf Menschen, darunter drei Minderjährige, bei einem ähnlichen Angriff getötet.

Häufige Gewalt durch Banden und Waffenbesitz

Hinter den meisten Attacken stehen Bandenkriminalität und Alkohol. Viele Bürger besitzen legal Waffen, zudem kursieren zahlreiche illegale Schusswaffen. Laut Polizei wurden zwischen April und September im Schnitt 63 Menschen pro Tag in Südafrika getötet.