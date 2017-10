Rakka war von den IS-Kämpfern 2014 erobert worden und galt neben Mossul im Nordirak als wichtigste Stadt in den Händen des IS. Die Terror-Miliz hat Rakka später zur inoffiziellen Hauptstadt ihres selbsternannten «Kalifats» in Syrien gemacht. Seit vergangenem Jahr ist die sunnitische Terror-Miliz jedoch in der Defensive. Im Nordirak verloren sie ihre wichtigsten Städte, darunter die Grossstadt Mossul. Nach der Befreiung von Mossul gilt die endgültige Vertreibung der Extremisten aus Rakka als Meilenstein im Kampf gegen die Islamisten. Auch in Syrien werden die Dschihadisten immer weiter zurückgedrängt.