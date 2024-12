Das schiere Ausmass des Grauens in diesem Gefängnis ist sehr bedrückend. Daran werden wir uns noch lange zurückerinnern. Das Gefängnis ist eines jener Foltergefängnisse, in welches das Assad-Regime Menschen stecken liess, die in irgendeiner Weise von der Regime-Linie abgerückt waren. Die Zustände, welche wir in diesem Gefängnis angetroffen haben, lassen sich mit zwei Wörtern zusammenfassen: schlicht menschenunwürdig. In jeder Zelle waren unzählige Gefangene zusammengepfercht. Folter war an der Tagesordnung und es gab willkürliche Tötungen von Gefangenen. Für eine Inhaftierung brauchte es nicht viel: Kritik an Baschar Al-Assad, an seiner Familie oder an der Bath-Partei genügten. Unser Übersetzer konnte es kaum fassen, dass wir uns so frei in diesem Gefängnis bewegen konnten. Dass er so etwas in seinem Leben erleben würde, hätte er nicht erwartet.

Die grosse Frage, die sich hier nun alle stellen: Wo sind die vielen Vermissten? Fast jede Person, mit der wir in den letzten zwei Tagen gesprochen haben, vermisst entweder selbst jemanden oder kennt jemanden, der vermisst wird. Die Rebellen haben uns erzählt, dass sie ehemalige Gefängnisangestellte aufgefordert haben, bei der Suche zu helfen. Es werden noch Tausende vermisst und wie viele es genau sind, weiss niemand. Beobachter vermuten, dass viele Gefangene schon vor langer Zeit getötet worden sind. Dennoch suchen derzeit Teams das Gelände des Gefängnisses ab, in der Hoffnung, noch weitere Gefangene ausfindig machen zu können. Es ist eine aufwendige Suche, die noch lange Zeit dauern kann.