Tausende haben in der norditalienischen Stadt Turin gegen die Schliessung eines linken Kulturzentrums protestiert.

Am Rande der Kundgebung ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Mehrere Personen wurden verletzt, mehrere festgenommen.

Vermummte warfen Steine und Feuerwerkskörper, errichteten Barrikaden, zündeten Polizeifahrzeuge und Abfallkübel an, wie italienische Medien berichten. Die Ordnungskräfte reagierten mit Tränengas und Wasserwerfern.

Legende: Keystone/Alessandro Di Marco

Mindestens elf Polizisten wurden gemäss Angaben der Behörden verletzt. Zehn Personen seien festgenommen worden. Zur Zahl der verletzten Demonstranten sagten die Behörden zunächst nichts.

Die Veranstalter der Kundgebung am Samstag sprachen von etwa 50'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Demonstrationszug bewegte sich durch die Innenstadt.

Proteste nach Schliessung von Kulturzentrum

Die Proteste ausgelöst hat die Räumung eines linken Kulturzentrums kurz vor Weihnachten. Das Gebäude war fast 20 Jahre lang besetzt und ein Treffpunkt der linken Szene Turins.