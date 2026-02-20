Der Flughafen Wien-Schwechat hat den Flugbetrieb aufgrund starken Schneefalls vorübergehend eingestellt.

Zahlreiche Flüge wurden nach Angaben des Airports abgesagt oder sind um mehrere Stunden verspätet.

Gemäss Angaben auf der Website des Flughafens sind auch mehrere Flüge von und nach Zürich betroffen – sowie je eine Verbindung von Basel und Genf.

Erst im Laufe des Vormittags sei zumindest mit einzelnen Starts und Landungen zu rechnen, sagte ein Flughafensprecher der Nachrichtenagentur APA. In der Nacht waren rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.

Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend durchgehend im Einsatz, hiess es. Etwa 1000 Lastwagen-Ladungen mit insgesamt rund 15'000 Tonnen Schnee seien bisher beseitigt worden.

Legende: Am Flughafen Wien dürfte die Schneeräumung wohl noch den ganzen Freitag über andauern. APA/FLUGHAFEN WIEN

Auch auf den Autobahnen gab es grosse Probleme. Eine wichtige Schnellstrasse am Rand der österreichischen Metropole war zeitweise gesperrt.

Laut dem Sender ORF kommt es auch auf den Strassen in und um Wien wegen des Schneefalls zu Problemen.