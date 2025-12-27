Wegen eines Wintersturms mit massivem Schneefall sind in der Ostküstenmetropole New York und der angrenzenden Region Hunderte Flüge gestrichen worden.

Das Portal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt, sprach von landesweit insgesamt 1659 gestrichenen Flügen am Freitag (Ortszeit) – rund zehnmal so viele wie am Vortag.

Das heftige Winterwetter herrscht ausgerechnet am Wochenende nach Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikaner reisen.

Der Nationale Wetterdienst rechnete für New York mit bis zu 13 Zentimetern Neuschnee, für Gebiete nördlich und nordöstlich der Stadt seien bis zu 28 Zentimeter Neuschnee möglich. Bis zum heutigen Samstag um 13 Uhr (19.00 Uhr MEZ) galt für die Region offiziell eine Wintersturmwarnung. Vereinzelt war auch mit überfrierender Nässe zu rechnen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Schneegestöber um ein Flugzeug auf dem International Airport in Rochester (Bild vom 26.12.2025). Bildquelle: Reuters/Joseph Frascati. 1 / 3 Legende: Schneegestöber um ein Flugzeug auf dem International Airport in Rochester (Bild vom 26.12.2025). Reuters/Joseph Frascati

Bild 2 von 3. Ein Essenslieferant kämpft sich in New York City durch den Sturm (Bild vom 26.12.2025). Bildquelle: Reuters/Adam Gray. 2 / 3 Legende: Ein Essenslieferant kämpft sich in New York City durch den Sturm (Bild vom 26.12.2025). Reuters/Adam Gray

Bild 3 von 3. Des einen Freud ist des anderen Leid. Eine Frau springt auf dem verschneiten Times Square in die Luft. Bildquelle: Reuters/Adam Gray. 3 / 3 Legende: Des einen Freud ist des anderen Leid. Eine Frau springt auf dem verschneiten Times Square in die Luft. Reuters/Adam Gray Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Stadtregierung forderte die Einwohner auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Der Zeitung «New York Times» zufolge stand der Stadt der schneereichste Wintersturm seit drei Jahren bevor.

Auch Philadelphia und Toronto betroffen

Von den Flugstreichungen am Freitag waren Flightaware zufolge besonders die drei Flughäfen des Grossraums New York betroffen (die Flughäfen John F. Kennedy International und LaGuardia in New York sowie Newark Liberty International im nahen US-Bundesstaat New Jersey), an denen zusammen 886 Flüge gestrichen wurden. Die Flughäfen forderten alle Passagiere über die Plattform X auf, sich vor der Fahrt zum Airport bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen, ob Flüge wie geplant durchgeführt werden.

Auch für die Flughäfen in den Städten Philadelphia und Baltimore sowie für die kanadische Wirtschaftsmetropole Toronto registrierte Flightaware jeweils Dutzende Ausfälle.