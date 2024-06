AfD-Politiker in Mannheim (D) mit Messer verletzt – Täter gefasst

In der süddeutschen Stadt Mannheim ist der Kandidat der rechtspopulistischen AfD für die Kommunalwahl, Heinrich Koch, am Dienstagabend mit einem Messer angegriffen worden.

Der Mann wurde dabei verletzt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

Der Täter wurde festgenommen. Der Vorfall ereignete sich demnach um 22.45 Uhr.

Die Verdächtigen hätten Wahlplakate an dem ganzen Platz «heruntergerockt», sagte Koch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Im Netz habe es bereits zuvor Aufrufe zu Angriffen auf AfD-Politiker in Mannheim gegeben.

Legende: Nach Angaben des Kreisverbands der AfD ereignete sich der Vorfall in der Nähe des Marktplatzes in Mannheim. Keystone/RENE PRIEBE

Ein 25 Jahre alter Tatverdächtiger wurde gefasst und kam nach Angaben der Ermittler in ein psychiatrisches Krankenhaus. Bei der Festnahme habe es deutliche Hinweise auf eine psychische Erkrankung gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

In der Vorwoche ist in Mannheim ein Polizist bei einem Messerangriff auf einen Islamkritiker tödlich verletzt worden. Die Behörden gehen von einem islamistischen Tatmotiv aus.

Angriffe auf Politikerinnen und Politiker Box aufklappen Box zuklappen In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker für Aufsehen gesorgt. Unter anderem wurde in Dresden der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen.