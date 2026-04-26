Ein 31‑jähriger Mann aus Südkalifornien soll allein gehandelt haben. Über sein Motiv rätseln die Ermittler noch.

Das weiss man über den Verdächtigen: Beim Verdächtigen soll es sich um einen 31-jährigen Mann aus Südkalifornien handeln, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten. Er soll als Lehrer und Entwickler für Videospiele gearbeitet haben, heisst es unter Berufung auf das mutmassliche LinkedIn-Profil des Mannes. Er hat einen Masterabschluss an der California State University. Die Berichte passen zu den Informationen eines Strafverfolgungsbeamten, der den Verdächtigen namentlich identifiziert hat. Über das Motiv des Verdächtigen wird noch gerätselt. Laut den Ermittlern kooperiert er nicht. Die Behörden gehen davon aus, dass er alleine gehandelt hat und es keine weiteren Verdächtigen gibt.

Was ist passiert? Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Gala-Dinner der Hauptstadtmedien mit US-Präsident Donald Trump in Washington ist ein Mann durch eine Sicherheitsschleuse gestürmt und von Sicherheitskräften überwältigt worden. Es fielen Schüsse, der Präsident wurde von seinen Personenschützern in Sicherheit gebracht. Gemäss US-Justizminister Todd Blanche feuerte der Mann mit einer Schrotflinte auf einen Secret-Service-Beamten an einem Kontrollpunkt im Washington Hilton Hotel, bevor er überwältigt und festgenommen wurde. Der Verdächtige soll sich laut Polizeiangaben als Gast im Hilton Hotel, in dem das Dinner stattfand, aufgehalten haben.

Das war sein Ziel: Laut US-Justizminister Todd Blanche dürften Präsident Trump und seine Regierungsmitglieder das Ziel des bewaffneten Verdächtigen gewesen sein. «Es scheint, dass er tatsächlich vorhatte, Personen anzugreifen, die in der Regierung arbeiten, darunter wahrscheinlich auch den Präsidenten», sagte Blanche in der NBC-Sendung «Meet the Press». Trump selbst glaubt, dass er das Ziel des Anschlags gewesen sei, wie er Journalisten bei einer Medienkonferenz sagte.

Legende: Dieses Bild des mutmasslichen Täters veröffentlichte Donald Trump über seinen Social Media-Account. Truth Social/Donald Trump

So ereignete sich die Attacke: Der Vorfall ereignete sich gegen 20:35 Uhr Ortszeit, als gerade den wichtigsten Politikerinnen und Journalisten von Washington D.C. Burrata mit jungen Erbsen gebracht wurde. Videoaufnahmen zeigen Trump und seine Frau, wie sie an einem Banketttisch auf der Bühne sitzen und sich unterhalten, als im hinteren Teil des Ballsaals Tumult ausbrach – ausgelöst durch Schüsse.

Die Menschen begannen zu schreien: «Runter, runter!» Viele der 2600 Gäste in Smoking und Ballkleidern suchten Schutz unter Tischen, während Sicherheitskräfte ihre Waffen zogen. Einige drückten Kabinettsmitglieder zu Boden und bedeckten sie mit ihren Körpern. Sicherheitskräfte in Kampfuniformen stürmten herein, während Trump, seine Frau und Vizepräsident JD Vance evakuiert wurden.

Angeschossenem geht es gut Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Donald Trump erklärte Reporterinnen und Reportern bei einer Medienkonferenz im Weissen Haus, dass der Beamte des Secret Service, der angeschossen wurde, durch seine kugelsichere Weste gerettet worden sei und sich in «guter Verfassung» befinde. Der Sprecher des US-Secret Service, Anthony Guglielmi, teilte mit, dass der Beamte aus dem Spital entlassen worden sei.

Wie kam der Mann bewaffnet in das Hotel? Die chaotischen Ereignisse haben in den USA neue Fragen zur Sicherheit hochrangiger Beamter aufgeworfen. Viele von ihnen hatten sich während des Vorfalls im weitläufigen Ballsaal des Hotels versammelt. Ein Schwerpunkt der Ermittlungen dürfte sein, wie es dem Schützen gelang, die Schrotflinte in das Hotel zu schmuggeln, in dem das jährliche Dinner der White House Correspondents’ Association stattfindet.

Legende: Sicherheitskräfte vor Ort waren in Alarmbereitschaft. AP Photo / Tom Brenner

So geht es weiter: Justizminister Blanche teilte mit, dass sich der Verdächtige bereits am Montag vor einem Bundesgericht verantworten muss. Anklagepunkte seien Angriff auf einen Bundesbeamten, Abfeuern einer Schusswaffe und versuchten Mordes an einem Bundesbeamten. Der Angreifer wurde bereits verhört.

Weltweite Bestürzung Box aufklappen Box zuklappen Staats- und Regierungschefinnen und -chefs auf der ganzen Welt verurteilen den Anschlag. Man sei zudem erleichtert, dass Trump und alle Anwesenden in Sicherheit seien, und bekundeten ihre Solidarität mit den USA. Nato-Generalsekretär Mark Rutte bezeichnete den Vorfall als einen Anschlag «auf unsere freien und offenen Gesellschaften». Auch das britische Königshaus teilte über einen Sprecher mit, man sei erleichtert über die Unversehrtheit der Anwesenden. Der Buckingham-Palast sei in Gesprächen mit den US-Behörden, ob und inwieweit der Vorfall den geplanten Staatsbesuch von König Charles nächste Woche in den USA beeinträchtigen werde.