Nach den Schüssen in der US-Stadt Buffalo ist der mutmassliche Schütze Medienberichten des Mordes ersten Grades angeklagt worden.

Der 18-Jährige plädierte vor Gericht auf nicht schuldig.

Die Ermittler gehen von einem Hassverbrechen des Weissen aus: Die Mehrzahl der insgesamt 13 Opfer – neben den 10 Toten wurden 3 Menschen verletzt – waren Schwarze.

Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie der 18-Jährige in weissem Anzug und mit Gesichtsmaske vor Richter Craig Hannah im Gericht von Buffalo im Ostküstenstaat New York sitzt.

Der mutmassliche Täter plädierte auf nicht schuldig. Auf die Frage von Richter Hannah, ob er die Anklagepunkte verstanden habe, antwortete er der Zeitung «The Buffalo News» und anderen Medien zufolge mit «Ich verstehe meine Anklage». Eine Freilassung auf Kaution wurde ihm den Berichten zufolge nicht gewährt. Falls der 18-Jährige verurteilt werden sollte, drohe ihm eine lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Begnadigung, hiess es.

Biden: Inlandsterrorismus muss aufhören Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Joe Biden hat nach den tödlichen Schüssen rassistischem Hass den Kampf angesagt. «Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um den durch Hass geschürten Inlandsterrorismus zu beenden», erklärte Biden am Sonntagmorgen (Ortszeit). Man müsse nun noch mehr über das Motiv erfahren, aber ein «rassistisch motiviertes Hassverbrechen» sei abscheulich für das Land. «Jeder Akt des inländischen Terrorismus, einschliesslich eines Akts, der im Namen einer widerwärtigen weissen nationalistischen Ideologie verübt wird, steht im Widerspruch zu allem, wofür wir in Amerika stehen», erklärte der US-Präsident.





Täter nahm stundenlange Reise zum Tatort auf sich

«Der Schütze stammte nicht aus dieser Gemeinde», sagte Bürgermeister Byron Brown an der Pressekonferenz nach der Gewalttat. «Der Schütze reiste stundenlang von ausserhalb dieser Gemeinde an, um dieses Verbrechen an den Menschen in Buffalo zu verüben», so Brown.

Nach Angaben der Polizei war der Täter schwer bewaffnet und eröffnete das Feuer bereits auf dem Parkplatz des Supermarkts. Bei dem Vorfall in Buffalo im US-Bundesstaat New York wurden zehn Menschen getötet und drei verletzt.

Hassverbrechen im Fokus der Ermittlungen

Der Täter soll die Attacke in einem vor allem von Afroamerikanerinnen und -amerikanern bewohnten Viertel verübt haben. «Wir untersuchen diesen Vorfall sowohl als Hassverbrechen als auch als Fall von rassistisch motiviertem und gewaltbereitem Extremismus».

1 / 6 Legende: Drei Personen in dem Supermarkt in der Stadt im US-Bundesstaat New York verletzt worden. Keystone 2 / 6 Legende: Das sagte der örtliche Polizeichef Joseph Gramaglia. Keystone 3 / 6 Legende: Die Stadt Buffalo liegt im Nordwesten des Bundesstaats New York. Im Südosten des Bundesstaates liegt die bekannte und gleichnamige US-Metropole. Keystone 4 / 6 Legende: Der Schütze von Buffalo hat Polizeiangaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Keystone 5 / 6 Legende: Nach Angaben der Polizei war der Täter schwer bewaffnet und eröffnete das Feuer bereits auf dem Parkplatz des Supermarkts. Keystone 6 / 6 Legende: Bei dem Vorfall in Buffalo im US-Bundesstaat New York waren mehrere Menschen getötet worden. Keystone

Das sagte ein Ermittler der US-Bundespolizei FBI in Buffalo. Der County-She­riff von Erie, John Garcia, äusserte sichn ähnlich und gab zu Wort, dass die Schiesserei rassistisch motiviert gewesen sei. Er bezeichnete die Attacke als «das pure Böse».