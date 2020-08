Weil vor dem Weissen Haus mehrere Schüsse fielen, hat US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz in seinem Amtssitz für wenige Minuten verlassen.

Die Sicherheitskräfte hätten anscheinend auf eine Person nahe dem Zaun vor dem Gebäude geschossen. Der Vorfall sei «sehr nah» gewesen, sagte Trump.

Ein 51-jähriger Mann habe behauptet, eine Waffe zu haben, sei auf den Beamten zugerannt und habe mit einem Gegenstand in der Hand eine Schiessposition eingenommen.

Der am Oberkörper von den Kugeln getroffene Mann und der Sicherheitsbeamte wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Mann sei nicht in den Komplex rund um das Weisse Haus eingedrungen und keine der geschützten Personen seien in Gefahr gewesen, betont der Secret Service.

Legende: Nach dem Vorfall riegelte die Polizei die Umgebung um das weisse Haus grosszügig ab. Reuters

Trump war bei der Pressekonferenz nach wenigen Minuten aus dem Raum geführt worden, nachdem ein Mitarbeiter an ihn herangetreten war und laut TV-Sender CNN gesagt hatte: «Sie müssen rausgehen.»

Trump führte die Pressekonferenz nach wenigen Minuten fort und bezeichnete den Vorfall als «ungewöhnlich». Er lobte den Secret Service und die Sicherheitskräfte ums Weisse Haus.

In einer Twitter-Nachricht des Secret Service hiess es, die Untersuchung zum Fall laufe noch. Ein vollständiger Bericht zu dem Vorkommnis werde folgen, versprach der US-Präsident.

Auch noch eine Stunden nach dem Vorfall war das Weisse Haus weiträumig abgeriegelt, wie ein dpa-Reporter in Washington berichtete. Dutzende Wagen versperrten die Zugangswege zum Amtssitz des US-Präsidenten.