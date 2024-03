Schussvorfall an Filmset

Die Waffenmeisterin ist nach dem Schussvorfall am Filmset von «Rust» schuldig gesprochen worden.

Das genaue Strafmass folgt noch. Ihr drohen wegen fahrlässiger Tötung bis zu drei Jahre Gefängnis.

Alec Baldwin hatte bei dem Vorfall vor über zwei Jahren versehentlich eine Kamerafrau erschossen, weil seine Waffe eine echte Patrone enthielt.

Die heute 26-Jährige war vor rund zweieinhalb Jahren für die Schusswaffen am Set des Westernfilms «Rust» verantwortlich, als sich ein Schuss aus der Waffe des US-Schauspielers und Filmproduzenten Alec Baldwin löste und eine Kamerafrau tötete.

Legende: Medienleute warten vor dem Gerichtsgebäude in New Mexico auf das Urteil. Keystone/Jon Austria

Die Jury hat die Waffenmeisterin nun der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen. Vom Vorwurf der Manipulation von Beweismaterial sprachen die Geschworenen sie an einem Gericht in New Mexico jedoch frei.

Der Frau drohen bis zu drei Jahre Gefängnis. Das Strafmass soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer von konstanten Sicherheitsmängeln am Set des Westernfilms – Alec Baldwins Waffe hätte keine echte Patrone enthalten dürfen.