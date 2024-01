Schussvorfall an Filmset

Der US-Schauspieler Alec Baldwin ist erneut wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Neue Fakten seien ans Licht gekommen.

Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2021 bei der Probe für eine Filmszene: Als Baldwin eine Waffe bedienen wollte, löste sich eine Kugel und verletzte die Kamerafrau tödlich.

Schon vor einem Jahr war es zur Anklage gekommen. Diese wurde im April 2023 jedoch wieder fallen gelassen.

Wie eine echte Kugel in den Colt gekommen war, ist nach wie vor unklar. Der heute 65-jährige Alec Baldwin befand sich im Oktober 2023 am Set des Westerns «Rust» auf einer Ranch in Santa Fe, als sich beim Bedienen seiner Waffe ein Schuss löste. Dabei wurde die Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt. Auch der Regisseur Joel Souza erlitt eine Schussverletzung.

Legende: Hier, auf der Bonanza Creek Ranch in Santa Fe, ereignete sich der tödliche Vorfall am 23. Oktober 2021. Keystone/Jae C. Hong/Archivbild

Sonderermittler haben den Fall in den vergangenen Wochen und Monaten weiter untersucht, wobei «zusätzliche Fakten ans Licht gekommen» seien. Fakten, die aus ihrer Sicht eine Strafbarkeit von Baldwin aufzeigen.

Erste Anklage gegen Baldwin

Sowohl Baldwin als auch die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed waren im Januar 2023 wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Die Anklage gegen Baldwin wurde im April des gleichen Jahres zunächst fallen gelassen. Damals hiess es, es seien weitere Untersuchungen und forensische Analysen nötig. Die Anklage gegen Gutierrez-Reed blieb bestehen – ihr Prozess ist für 2024 geplant. Beide wiesen die Schuld stets von sich.

Wer ist Alec Baldwin? Box aufklappen Box zuklappen Der 1958 auf Long Island in New York geborene Alec Baldwin ist nicht nur Schauspieler, auch Synchronsprecher und Filmproduzent. Er spielte in TV-Serien wie «The Doctors», «Friends» oder «Law & Order: Special Victims Unit», aber auch in Filmen wie «Notting Hill», «Pearl Harbor», «Runaway Girl» und etwa «Mission: Impossible – Fallout». Seit Februar 2011 darf er sich über einen eigenen Stern auf dem Hollywood-«Walk of Fame» freuen – Kategorie: Fernsehen. Baldwin heiratete 2012 seine Frau, mit der er eine Tochter sowie vier Söhne hat. Das Ehepaar wurde 2021 durch eine Leihmutter ein sechstes Mal Eltern.

In Interviews beteuerte Baldwin, dass er den Abzug nicht betätigt habe. So überprüften die Ermittler unter anderem eine mögliche Fehlfunktion der Waffe, die zum Auslösen hätte führen können.

Ein im August veröffentlichtes Gutachten belastete den Schauspieler jedoch zusätzlich. Angesichts dieser Befunde müsse der Abzug ausreichend betätigt oder niedergedrückt worden sein, um den vollständig gespannten oder eingezogenen Hahn des Revolvers zu lösen.