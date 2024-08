An den internationalen Finanzmärkten und auch an der Schweizer Börse ist der Handel am Montag tief im Minus gestartet.

Der SMI gab am Morgen am zweiten Handelstag in Folge um mehr als 3 Prozent nach.

In Tokio verbuchte der Nikkei mit einem Minus von 12.5 Prozent seinen grössten Tagesverlust seit 37 Jahren

Erst am Freitag war der SMI mit einem Abschlag von 3.6 Prozent aus dem Handel gegangen – dem grössten Tagesverlust seit Januar 2022. Besonders stark schwächeln erneut Industrie- und Technologiewerte. Holcim, Sika, VAT fallen um bis zu 4.7 Prozent. Auch bei den Finanzwerten geht es abwärts. Partners Group, UBS und Julius Bär geben um bis zu 5.3 Prozent nach.

Auch für die übrigen Börsenplätze zeichnen sich Auftaktverluste ab. Der deutsche Leitindex DAX sackte am Montagmorgen um drei Prozent ab und erreichte damit das Niveau von Ende Februar.

Korrektur beim japanischen Yen

An den asiatischen Börsen litten Technologiewerte unter einem Bericht, dem zufolge der Chip-Produzent Nvidia den Start neuer Chips für Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI) wegen Designmängel verschiebt. Nvidia war zuletzt als grosser Profiteur des KI-Booms das Zugpferd der allgemeinen Börsen-Rally.

Marcel Thieliant, Leiter Asien bei Capital Economics Singapur, sieht deutlichen Gegenwind für den japanischen Aktienmarkt. «Zum einen hat er einen sehr starken Kurssprung in der ersten Jahreshälfte gemacht – also fast 20 Prozent. Und zum anderen hängen die Geschicke des japanischen Aktienmarkts sehr stark vom Wechselkurs ab.»

Legende: In Asien setzte sich der Abverkauf der vergangenen Woche fort: Der japanische Nikkei sackte um 12 Prozent ab. Reuters/ Issei Kato

In den letzten Monaten sei die japanische Währung Yen deutlich unterbewertet gewesen. Jetzt habe eine Korrektur stattgefunden, so Thieliant. «Der Hauptauslöser waren die Wirtschaftszahlen, also die Arbeitsmarktzahlen aus den USA am Freitag.» Sie zeigten einen überraschend langsamen Stellenaufbau und eine gestiegene Arbeitslosigkeit im Juli – kein guter Ausblick für die US-Konjunktur.

Sorgen um US-Konjunktur

Zu den schwachen Daten vom US-Jobmarkt kamen jüngst grösstenteils enttäuschende Quartalszahlen aus dem heiss gelaufenen US-Technologiesektor hinzu. «Es war zu erwarten, dass die asiatischen Aktienmärkte heute erneut schwächeln», sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. «Viele Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer befürchten, dass in den USA ein Wirtschaftsabschwung bevorsteht. Und die Frage ist, ob die US-Notenbank rechtzeitig darauf reagiert.»

Die Tatsache, dass US-Fed-Chef Jerome Powell am vergangenen Mittwoch noch die Zinswende für September signalisierte, hilft dabei wenig. Warnende Stimmen fragen sich, ob die US-Notenbank dann womöglich nicht zu lange mit Zinssenkungen gewartet haben wird.

Schweizer Franken erstarkt

Angesichts der Börsenturbulenzen geht an den Devisenmärkten unterdessen die Flucht in sichere Häfen wie den Schweizer Franken weiter. Am Montagmorgen notierte der Euro kurzzeitig 0.92107 Franken – so tief wie seit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 nicht mehr.

Die Kryptowährung Bitcoin wiederum bewegt sich aktuell auf dem tiefsten Stand seit Februar. Und auch der Volatilitätsindex VSMI ist mit seinem Sprung vergangenen Freitag mittlerweile in Höhen, die er zuletzt im vergangenen Oktober gesehen hatte.