Handel an der Schweizer Börse wieder aufgenommen

Die Schweizer Börse hat den Handel nach dem wiederholten Stopp aufgrund technischer Probleme wieder aufgenommen.

«Die technischen Probleme mit SIX MDDX sind behoben», teilte der Börsenbetreiber SIX auf seiner Internetseite mit.

«Die Ursache des Problems wird derzeit analysiert.»

Der Handel war erstmals um 10.00 Uhr angehalten worden. Kurz nach dem Hochfahren um 11.30 Uhr wurde der Handel dann erneut gestoppt. Einem SIX-Sprecher zufolge legte ein internes Problem im Zusammenhang mit der Verbreitung von Indizes und Marktdaten-Feeds den Handel lahm.

«Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten», wie ein SIX-Sprecher sagte. Zuvor wurde mit «höchster Priorität» daran gearbeitet, die Ursache der Panne zu ermitteln. Vom Handelsstopp betroffen waren Aktien, Anleihen, Derivate, börsennotierte Produkte und Fonds.

Keystone/Ennio Leanza

Die Schweizer Börse gehört mit einer Marktkapitalisierung von rund 1.5 Billionen Franken zu den grössten Aktienmärkten in Europa. Die SIX betreibt auch die spanische Börse in Madrid. Dort gab es ebenfalls Datenprobleme, der Handel lief einem Sprecher zufolge aber normal.