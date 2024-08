Für die weltweiten Finanzmärkte droht der Start in die Woche tiefrot zu werden.

Der SMI verliert gegen 9:15 Uhr 3.21 Prozent und ist auf 11'494.76 Punkten. So tief notierte der Leitindex letztmals Anfang Mai 2024.

Auch der japanische Nikkei sackt um 12.5 Prozent ab. Bei Börsenschluss in Tokio (7:00 Uhr MEZ) lag er mehr als 4500 Punkte tiefer, bei 31'419.66 Punkten.

Der Leitindex SMI gibt den zweiten Handelstag in Folge um mehr als 3 Prozent ab. Erst am Freitag war er mit einem Abschlag von 3.6 Prozent aus dem Handel gegangen – dem grössten Tagesverlust seit Januar 2022.

Die grössten Verluste fahren erneut Industrie- und Technologiewerte ein. Holcim, Sika, VAT fallen um bis zu 4.7 Prozent. Auch bei den Finanzwerten geht es abwärts. Partners Group, UBS und Julius Bär geben um bis zu 5.3 Prozent nach.

Auch für die übrigen Börsenplätze zeichnen sich Auftaktverluste ab. Den deutschen Dax etwa taxiert der Broker IG um mehr als 1 Prozent tiefer und auch die US-Futures lassen aktuell einen schwachen Börsenstart erwarten.

Einschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann Box aufklappen Box zuklappen «Es war zu erwarten, dass die asiatischen Aktienmärkte heute erneut schwächeln. Die negativen Konjunkturdaten aus den USA vom Freitag wirken heute Morgen in Asien nach. Viele Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer befürchten, dass in den USA ein Wirtschaftsabschwung bevorsteht. Und die Frage ist, ob die US-Notenbank rechtzeitig darauf reagiert. Sie könnte dies tun, indem sie ihre Leitzinsen im nächsten Monat deutlich senkt. Ob sie das tun wird, darüber wird an den Finanzmärkten nun intensiv diskutiert.»

An den Devisenmärkten geht unterdessen die Flucht in sichere Häfen wie den Schweizer Franken weiter. Am Morgen sank das Euro/Franken-Paar zeitweise bis auf 0.9281 ab. So tief notierte das Währungspaar letztmals zum Jahresbeginn. Die Kryptowährung Bitcoin wiederum bewegt sich aktuell auf dem tiefsten Stand seit Februar. Und auch der Volatilitätsindex VSMI ist mit seinem Sprung vergangenen Freitag mittlerweile in Höhen, die er zuletzt im vergangenen Oktober gesehen hatte.

Legende: In Asien setzt sich der Abverkauf der vergangenen Woche fort: Der japanische Nikkei sackt aktuell um über 12 Prozent ab. Reuters/ Issei Kato

Bereits in der vergangenen Woche haben die weltweiten Finanzmärkte mit deutlichen Verlusten geschlossen. So verbuchte der SMI am Freitag Verluste von 3.6 Prozent – das grösste Tagesminus seit Januar 2022. In Japan brach der Nikkei bereits am Freitag um 6 Prozent ein und auch in den USA schlossen die Börsen erneut schwächer – der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 gar auf dem tiefsten Stand seit Mitte Mai.

Schwache US-Konjunkturdaten

Auslöser sind die sich rasant verschlechternden US-Konjunkturdaten. Sie haben ab der zweiten Wochenhälfte in den USA Rezessionsängste heraufbeschworen, die zu einem breit angelegten Abverkauf an den Börsen geführt haben.

Die Tatsache, dass US-Fed-Chef Jerome Powell am vergangenen Mittwoch noch die Zinswende für September signalisierte, hilft dabei wenig. Warnende Stimmen fragen sich, ob die US-Notenbank dann womöglich nicht zu lange mit Zinssenkungen gewartet haben wird.