Alezzi ist Komponist, Fotograf, Schriftsteller und bildender Künstler. Er wurde 1985 in Bagdad geboren. Er ist Synästhet. In Bagdad studierte er Computerwissenschaften. Seine Werke wurden unter anderem 2017 an der Venedig Biennale by Biennale Project und an der Art Basel by ArtBox Gallery und 2018 an den Armory Art Weeks New York gezeigt. Sein Roman «Expired» ist bis anhin nur auf Arabisch veröffentlicht. Er handelt von den Schwierigkeiten irakischer Frauen in ihrer Gesellschaft und über die komplette Nichtexistenz von Recht und Gesetz.